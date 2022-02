Andrea Pirlo aspetta... il Bologna. Secondo l'edizione locale de La Repubblica, c'è l'ombra dell'ex allenatore della Juve sulla panchina di Sinisa Mihajlovic, reduce dal 3-0 patito contro la Lazio e in generale da un momento poco positivo. A breve è atteso in città il presidente Joey Saputo, che vuole incontrare il tecnico serbo per un confronto. Al momento la sua posizione non è in bilico, ma tutto può succedere. E alla finestra, appunto, c'è l'ex centrocampista bianconero: se è vero che nei giorni scorsi ha detto no alla Salernitana, pare esserlo altrettanto il fatto che una proposta da parte del Bologna la accoglierebbe volentieri.