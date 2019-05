Davide Lanzafame, 32enne attaccante ex grande promessa della Juventus, si è laureato campione d'Ungheria con il Ferencvaros, arrivando in cima alla classifica marcatori del campionato con 16 reti, seppur a pari merito con Filip Holender della Honved. Lanzafame è al secondo titolo in terra magiara, dopo il successo proprio con la Honvednel 2016-2017, nonché al secondo titolo di capocannoniere consecutivo, dopo le 18 reti dell'anno scorso (in solitaria) sempre con la maglia della Honved. Il trasferimento al Ferencvaros risale all'estate scorsa.