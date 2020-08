Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Antonio Conte vorrebbe infarcire la sua Inter di calciatori di esperienza. Per questo nel mirino del tecnico nerazzurro è finito anche lo svincolato Mario Mandzukic che a gennaio si è trasferito all'Al-Duhail rescindendo il suo contratto pochi mesi dopo. Il croato è una delle idee per l'attacco dei nerazzurri che "non hanno risorse infinite" ma Super Mario piace molto anche alla Roma che in caso di cessione di Dzeko alla Juve prenderebbe Milik dal Napoli.