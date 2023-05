Inizio preoccupante. Il principio della stagione del Toronto FC è stato pessimo e nel mirino sono finiti un po' tutti. Anche Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, che vivono il primo vero momento nero e difficile della loro nuova squadra. I canadesi hanno appena perso il derby contro il Montreal per 2-0 e sono all'ultimo posto in classifica del girone Eastern del campionato nordamericano. Entrambi sono stati sostituiti all'81esimo ed entrambi vivono una stagione sotto la media. Un gol per l'ex Napoli, tre in 11 gare per l'ex juventino. Senza dubbio tutti si aspettano di più.