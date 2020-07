Fabian O’Neill ricoverato d'urgenza. L'ex fantasista di Cagliari, Juventus e Perugia venerdì scorso è stato portato in emergenza in una clinica di Montevideo, perché bloccato da qualche giorno per alcuni dolori lancinanti. Gli è stata diagnosticata una cirrosi epatica acuta, con un’infezione alle vie urinarie. O'Neill è arrivato in condizioni serie, che restano tali, ma sta reagendo alle cure e potrebbe essere dimesso presto, anche se la figlia ha dichiarato: “Ha bisogno di un trapianto di fegato, l’alcool lo sta uccidendo. Solo un trapianto di fegato potrebbe salvarlo, ma in queste condizioni non può affrontarlo”, ha detto a El Pais.