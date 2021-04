Quando la Juventus affronta il Genoa, inevitabilmente ci sono come avversari diversi giocatori che hanno un passato, un presente o un futuro juventino. Oggi, ad esempio, in campo contro i giocatori di Pirlo all'Allianz Stadium ci sono: in porta Mattia Perin, in odor di ritorno in bianconero da secondo portiere in caso di ritiro di Buffon; in difesa Mimmo Criscito e Andrea Masiello, ex giovanili Juve; in mezzo al campo Nicolò Rovella, addirittura già di proprietà della Juve; infine Gianluca Scamacca, a lungo accarezzato nel mercato di gennaio dalla Juve come possibile quarta punta, ma alla fine la trattativa si è arenata.