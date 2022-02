Nuova avventura in vista per Fabio Paratici? Secondo quanto riferito da Foot Mercato, l'ex dirigente della Juve è entrato nel mirino del PSG, che sta valutando la posizione di Leonardo che potrebbe lasciare il club in estate. Per sostituirlo, stando alle indiscrezioni, il club parigino starebbe pensando proprio all'attuale manager del Tottenham, individuato come un profilo papabile.