Una nuova avventura per Alessandro Del Piero, sulla scia di quanto fatto fino a qui. L'ex Juve sarà uno dei nuovi opinionisti di punta della rete americana ESPN, prenderà parte a ESPN FC, insieme a Jurgen Klinsmann e Frank Leboeuf.



Il numero 10 ha detto: “Sono felice di far parte di ESPN FC. Ho visto quanto è cresciuta la fan base statunitense del calcio negli ultimi 5 anni, la crescita dii tantissimi giovani talenti americani ha portato popolarità. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza in campo nello studio”.