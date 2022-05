Il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United sembrava essere in bilico. Stando però a quanto riferito da The Sun l'attaccante portoghese rimarrà con i Red Devils anche la prossima stagione. L'obiettivo del numero 7 ex Juventus sarebbe quello di rispettare il suo contratto con scadenza a giugno 2023. Un'altra stagione in Premier League dunque.