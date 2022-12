Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore dellaLambertoha parlato anche della differenza tra Filippoe altri giovani bianconeri in rampa di lancio. Ecco il suo pensiero: "Non lo so (se è un predestinato, ndr.), ma Filippo fa sicuramente parte di quella cerchia di giocatori che si sono imposti in fretta con i grandi. La sua è una parabola simile a quella di. Gente che quando ha fatto il salto dall’Under 23 non ha patito. Ranocchia ha avuto un percorso più tortuoso rispetto per esempio a Fagioli e Miretti, ma già l’anno scorso al Vicenza era stato uno dei migliori nonostante la retrocessione. Deve solo avere un pizzico di pazienza".