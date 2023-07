Dopo l’esperienza in Austria con la maglia del Wolfsberger, Matteoriparte dalla Lega Pro ed in particolare dalla Triestina. Questo il comunicato ufficiale:"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del difensore Matteo Anzolin. Il terzino sinistro classe 2000 arriva a titolo definitivo dal Wolfsberger AC e si è legato alla Triestina con un accordo di durata triennale.Dopo l’esperienza nei settori giovanili di Pordenone e soprattutto Vicenza, Anzolin è approdato alla Juventus Primavera, totalizzando 86 presenze delle quali 16 in UEFA Youth League e divenendone capitano. Nel biennio 2020/22 ha fatto esperienza in Lega Pro con la Juventus Next Gen, scendendo in campo in 43 gare tra campionato e playoff e indossando anche in questo caso la fascia di capitano. Nell’ultima stagione ha militato nella massima serie austriaca con il Wolfsberger, mettendo insieme 23 presenze e 4 assist tra campionato, coppa nazionale e preliminari di UEFA Conference League.Benvenuto a Trieste, Matteo".