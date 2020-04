Secondo quanto riporta Tuttosport, Moise Kean - classe 2000 ceduto in estate dalla Juventus all'Everton - vorrebbe ritornare in Italia e sta sondando le soluzioni migliori. Sulle sue tracce, infatti, ci sono alcuni club di Serie A, come la Roma, ma anche l'Inter, che sta cercando di implementare con il mercato il suo parco attaccanti. Il prezzo del giocatore potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.