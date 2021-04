Adrian Mutu ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver conseguito la licenza di allenatore Uefa Pro, la più alta prevista dall'ordinamento calcistico europeo. Adesso quindi l'attuale c.t. della Romania Under 21 ha la possibilità legale di allenare qualsiasi tipo di squadra nel mondo. Mutu, oltre ad aver militato in Parma, Chelsea, Inter, Fiorentina e tanti altri club, è anche un ex Juventus, avendo vestito la maglia bianconera nella stagione pre-Calciopoli, la 2005-2006. Nell'under 21 del suo Paese allena anche il giovane bianconero Radu Dragusin.