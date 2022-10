Il tecnico dellaJoseè stato intervistato da Fox Sport prima della gara contro il Real Betis. Menzione speciale per Paulo. Queste le parole del tecnico portoghese:"Sta facendo un lavoro molto buono. Conosce perfettamente i suoi giocatori e sa che dal centrocampo in avanti, l'Argentina ha tantissime opzioni però per me Dybala è uno dei migliori giocatori del mondo. Dybala ha preso questa responsabilità di essere un giocatore importante per la Roma. Ha la tranquillità dei grandi giocatori e penso che con i 60mila dello stadio, sarà al top".