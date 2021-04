Ricordate Marco Motta? A metà maggio compirà 35 anni, ma ancora non ha smesso di giocare e anzi ha appena vinto un torneo dall'altra parte del mondo. Si tratta della Menpora Cup, torneo indonesiano. Sì, perché l'ex terzino di Roma e Juventus l'anno scorso ha firmato per il Persija Jakarta, squadra della capitale dell'Indonesia, che ieri ha vinto la finale contro il Persib. Nella fase a gironi della Menpora Cup, Motta si è pure tolto la soddisfazione di andare in gol, nella vittoria per 4-0 contro il Borneo il 27 marzo.