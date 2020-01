Dani Mota Carvalho è andato subito in gol con la maglia del Monza. L'ex attaccante della Juve Under 23, passato in settimana alla squadra di Berlusconi, ha segnato la rete del definitivo 2-0 contro la Pro Patria permettendo ai lombardi di consolidare il loro primo posto in classifica. "​E’ importante creare le palle gol e poi buttarle dentro per vivere meglio le varie fasi della partita. Mota è un ragazzo giovane con grandi potenzialità", ha dichiarato il tecnico del Monza Christian Brocchi a fine partita.