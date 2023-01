Sono stati momenti complicati per la famiglia Morata. Alice ha infatti partorito la quarta figlia dell'ex Juve, Bella, ma il parto ha avuto delle complicanze. Per fortuna sia la donna che la piccola stanno bene e ora il giocatore dell'Atletico Madrid ha potuto annunciare chi saranno il suo padrino e la sua madrina. Si tratta di Paulo Dybala e Oriana Sabatini.I due hanno commentato la notizia della nascita con grande entusiasmo. La Joya ha scritto su Instagram: "Benvenuta, Bella. Non vediamo l'ora di conoscerti". La sua compagna Oriana invece si è dilungata di più: "Non posso credere che sia nata questa piccola bellezza, che io ho il privilegio di chiamare figlioccia. Sai quanto ti adoro e quanto sono entusiasta di far parte della tua vita in un momento così bello come questo".