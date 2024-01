Juve, guarda Morata. I VIDEO dei gol

GOAL | Girona 1-1 Atlético Madrid | Morata



— VAR Tático (@vartatico) January 3, 2024

GOAL | Girona 3-2 Atlético Madrid | Morata (2)



— VAR Tático (@vartatico) January 3, 2024

GOAL | Girona 3-3 Atlético Madrid | Morata (3)



— VAR Tático (@vartatico) January 3, 2024

si rivela scatenato nella sua performance con la maglia dell'Atletico Madrid questa sera. L'ex attaccante della Juventus si è distinto come assoluto protagonista, siglando una tripletta nel turno serale di Liga contro il Girona. La sua prestazione eccezionale ha contribuito in modo significativo alla performance della squadra madrilena. La magia di Morata ha conquistato i tifosi e ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel segnare gol decisivi. E intanto anche i tifosi juventini guardano a Morata, con l’affetto che si riserva ad un ex che ha lasciato dolci ricordi.Di seguito, i video della tripletta di