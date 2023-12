In una conferenza stampa tenutasi alla vigilia della partita tra Atletico Madrid e Lazio, Maurizioha affrontato vari temi, tra cui il suo passato come allenatore di Alvaro, entrambi ex. Il tecnico toscano ha chiarito: "Non è vero che con Morata non andavamo d'accordo. Nel periodo a Londra era nervoso perché non stava più bene a Londra, ma non ce l'aveva con me. Io lo reputo uno degli attaccanti più forti al mondo. Per il mio sistema di gioco è perfetto."Sarri ha quindi dissipato eventuali malintesi riguardo al rapporto con l'attaccante spagnolo, elogiando le sue qualità e confermando la stima reciproca.