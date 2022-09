Prosegue in maniera positiva l'esperienza all'di Alvaro. L'ex attaccante dellaè andato a segno anche nel match di oggi contro la, sbloccando il risultato dopo appena cinque minuti con un bel tiro di sinistro dal centro dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 1 a 1 il risultato finale tra le due squadre, con lo spagnolo che comunque può sorridere per essere finito di nuovo sul tabellino dei marcatori. I colori bianconeri, in fondo, potrebbero non mancargli così tanto...