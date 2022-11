Anche Alvaroè intervenuto, in video collegamento, alorganizzato dalla. Ecco le sue parole: "Nelle seconde squadre ti preparano per la prima, per me è fondamentale per farti trovare pronto, le partite sono uguali, le hai già vissute e non ti fa impressione, ti sei abituato, sai che sei a un passo dalla prima squadra. In Spagna i giovani hanno questa mentalità, giocare in una seconda squadra vuol dire avere possibilità dopo. Quelli che non sono pronti hanno comunque tante possibilità. Quando ero io in seconda squadra, siamo arrivati nei campionati maggiori, è stato fondamentale giocare nella seconda. Vero che può essere attrattiva una prima squadra da un'altra parte, ma credo che giocare in una seconda sia il passo giusto. Soprattutto in un grande club ci sono grandi strutture, per me è stato fondamentale".