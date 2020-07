Paolo Montero rinnova il suo contratto con la Sambenedettese fino al 2022. Queste le parole dell'ex difensore della Juve dopo l'annuncio del club di Serie C: “Sono molto felice e sereno per la scelta che ho fatto, ho sposato il progetto del presidente Serafino perché da quando è arrivato ha dimostrato che tutto quello che ha detto, lo ha fatto. C’è concretezza e programmazione: ci sono i presupposti per lavorare al meglio, pensando a costruire una squadra con cui raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.