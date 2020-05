L'ex difensore della Juventus Paolo Montero potrebbe allenare in Serie A. Oggi tecnico della Sambenedettese (Serie C), l'uruguaiano sarebbe finito nel taccuino del Brescia che ha in Diego Lopez la sua guida tecnica attuale. Cellino però non è convinto di rinnovare la fiducia al suo allenatore e in vista della prossima stagione starebbe pensando di affidare l'incarico all'ex centrale bianconero che siederebbe per la prima volta in una panchina di Serie A oppure di Serie B, in caso di retrocessione delle Rondinelle.