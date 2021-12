, editorialista di Libero Quotidiano, ha analizzato il momento della Juventus, reduce da uno scialbo e deludente pareggio sul campo del Venezia. "Ha poco da sognare la Juve che va in vantaggio a Venezia, ma poi si abbassa per difendere il risultato, crea poco, tira poco in porta e infine viene raggiunta sull'1-1. La fortuna poi non aiuta i bianconeri per il nuovo infortunio di". Queste le parole dell'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi.