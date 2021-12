Jorge Mendes chiarisce il futuro di Cristiano Ronaldo. Nell'intervista a Sky Sports Uk, l'agente di CR7 ha dichiarato: "Cristiano è molto felice al Manchester United. Continuerà con le sue solide e grandi prestazioni come ha sempre fatto in carriera. Per lui sarà una grande stagione, ne sono sicuro". Diversi gol, ma anche tante critiche, così sono trascorsi i primi mesi dell'ex Juve allo United.