Non è stato di certo memorabile l'esordio di Westoncon il, che ha perso 1 a 0 contro ilcon tanto di esonero del tecnico Jesse, l'allenatore che aveva tanto voluto l'ex. Subentrato al 57', il centrocampista statunitense non ha impressionato, tutt'altro. E i suoi nuovi tifosi non gli hanno fatto sconti. "Ma è sovrappeso!", "La barba gli nasconde il doppio mento, sembra un po' sovrappeso per essere un calciatore professionista", "Un po' troppa pizza dopo i Mondiali?! È flaccido!": questo il tenore di alcuni dei commenti poco benevoli apparsi su Twitter, con McKennie che quindi attende con ansia un'occasione per provare a riscattarsi subito.