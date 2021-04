Stephy Mavididi, inglese, classe '98, era uno di quei giovani che si facevano notare nella prima Juventus Under 23 e che Massimiliano Allegri fece esordire in prima squadra due anni fa, negli ultimi mesi del suo mandato bianconero. L'anno scorso la Juve ha ceduto Mavididi al Montpellier realizzando così una plusvalenza di circa 6 milioni di euro. E lui sta rispettando le attese: oggi nel pareggio contro l'Angers ha messo a segno il gol numero 9 di questo primo anno in Ligue 1, il secondo consecutivo dopo quello al Bordeaux prima della sosta (e quest'anno ha trafitto anche il PSG). Il suo Montpellier è in piena lotta per la zona Europa, con il 5° posto distante 4 punti.