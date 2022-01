In vista di Juventus-Napoli, la Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex, Massimo Mauro, che ha giocato e vinto con i bianconeri di Platini e gli azzurri di Maradona. Secondo lui, il Napoli ha più possibilità di andare in Champions League: "Ha 5 punti in più e anche quando ha perso, come contro lo Spezia, ha creato occasioni. Non si può perdere sempre per un autogol di nuca".



"Se fossi di nuovo presidente, tra Allegri e Spalletti assumerei Allegri per vincere lo Scudetto: ha vinto di più. Ha personalità da vincente, tutto sommato è una garanzia. Lo inviterei anche per una cena, ma in realtà in quel caso li porterei entrambi: conosco meglio Allegri di Spalletti e soprattutto Galeone è un mio idolo. A Udine uscivamo insieme, io calciatore in A, lui allenatore della Primavera. Nel 1997, da presidente del Genoa, provai anche a offrirgli la panchina".



Infine, sul mercato bianconero: "Se arrivassero due offerte da 100 milioni per Chiesa e De Ligt li venderei entrambi. Però dovrei essere sicuro di avere 4-5 obiettivi, giocatori forti per ricostruire davvero».