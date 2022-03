Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Massimo Mauro ha detto la sua anche su Arthur e sulla possibilità di vederlo svolgere il ruolo di regista nel caso di un ritorno in bianconero di Paul Pogba. Ecco il suo pensiero: "Mi dispiace per il giocatore, ma è difficile dare in mano il centrocampo di una grande squadra a uno che tocca la palla cinque volte prima di passarla: di prima fa solo passaggi di un metro, ma gli manca sempre un’intuizione veloce, un passaggio verticale".