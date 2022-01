Si avvicina il momento del rientro in Europa per Blaise Matuidi. Secondo la stampa francese, l'ex centrocampista della Juve dovrebbe lasciare presto la Florida e l'Inter Miami, tanto da essere già al lavoro con il club statunitense per la risoluzione del suo contratto. Come spiegato da L'Equipe, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Ligue 1, ma non è da escludere una pista inglese. Più difficile, invece, il ritorno in Italia.