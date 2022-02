L'ex centrocampista della Juventus Blaise Matuidi si è poi trasferito all'inter Miami. La sua avventura ora sembra davvero essere arrivata al capolinea, come spiegato dal tecnico del club Phil Neville. Queste le parole del tecnico:



MATUIDI - "Posso dire solo cose bellissime su di lui. È uno dei giocatori dello spogliatoio su cui ho fatto più affidamento, ma abbiamo dovuto prendere una decisione molto difficile per ricostruire la squadra e lui ne ha fatto parte. Gli auguro buona fortuna".