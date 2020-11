Chirico: ‘Napoletani offesi? Vi è andata ancora bene! Accuse troppo gravi, il 3-0 potrebbe non bastare’

Deschamps: "Rabiot è in fiducia"

Bonucci: "Abbiamo lasciato troppi punti per strada per leggerezze"

Paratici: "Se qualcuno non rispetta le regole è giusto che venga punito"

Pirlo: "Peccato per gli ultimi secondi, ma sono i dettagli a fare la differenza"

Chiesa: "Siamo una squadra in costruzione"

Pirlo: "Rispetto per Messi, speriamo non sia in serata"