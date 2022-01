Intervistato da Sampdorianews.net, Claudio Marchisio ha parlato di due calciatori oggi in blucerchiato, ma con un passato nella Juventus quando anche lui giocava ancora: Quagliarella e Rincon.



QUAGLIARELLA - "Ricordo quando è arrivato alla Juventus: una partenza molto forte poi un grave infortunio che ne ha rallentato il cammino. Una volta rientrato è subito tornato ad alti livelli, a suo favore parlano i numeri. Gli esempi dei grandi calciatori passano per il campo e dal fatto di essere grandi uomini nella vita privata, il caso di Fabio insegna e lo dimostra". RINCON - "Aveva portato diverse qualità, tra le sue caratteristiche va citata l'intelligenza tattica nel riuscire a tenere uniti tutti i reparti, abbinata alla mentalità aggressiva da sempre nelle sue corde. Riesce a tenere tutto il campo, sia come propria posizione che per venire incontro ai compagni, dinanzi alle difficoltà ognuno sa di potersi affidare a Tomàs. Ho avuto la fortuna di conoscerlo dentro e fuori dal campo. È una persona di cuore, un atleta con la testa all'italiana, all'europea, ancora prima di arrivare in Serie A, sempre pronto al lavoro duro e al sacrificio. Lo ha dimostrato non soltanto alla Juventus ma in tutta la carriera".