Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale (ricordiamo un suo gran gol contro l'Inghilterra negli sfortunati Mondiali 2014) sarà opinionista delle gare degli Azzurri negli studi Rai fino agli Europei compresi. Come riporta Goal.com Marchisio ha trovato l'accordo con l'emittente di stato per tutta la stagione 2020-2021. Accordo che copre anche Euro 2020, che si svolgerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. L'ex numero 8 bianconero sarà presente in studio già in occasione dei prossimi impegni in Nations League il 4 e 7 settembre.