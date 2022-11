Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, l'exClaudioha affrontato anche alcuni temi relativi alin Qatar che sta seguendo da vicino come opinionista Rai. Ecco le sue parole: "Innanzitutto c'è stata poca comunicazione prima del Mondiale, nessuno sapeva di certe indicazioni date agli arbitri e questo ha creato dei problemi. Quanto all'esperimento in corso in Qatar, spero porti a raccogliere dati importanti per indicare una soluzione definitiva. Io sono per giocare magari tempi più brevi, di 30 minuti, ma con il tempo effettivo, come avviene nel basket".