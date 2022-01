L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in una intervista concessa a Sampdorianews.net: “I professionisti seri aiutano il proprio club d'appartenenza e l'intero movimento calcistico, senza scordare i ragazzi che un giorno ambiscono a diventare calciatori professionisti. Grandi campioni, come Ibrahimovic, sono esempi da seguire, dimostrano il loro valore in una lunga carriera anche grazie ad un'importante dedizione quotidiana al lavoro, ne beneficiano sia il singolo che il gruppo”.