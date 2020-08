Claudio Marchisio e Miralem Pjanic insieme in Sardegna.sta passando per la prima volta da ex bianconero. Tra poche settimane Mire si trasferirà al Barcellona dove inizierà la sua prima stagione da calciatore blaugrana mentre Arthur prenderà la via opposta trasferendosi a Torino. Intanto Mire si rilassa insieme al Principino che su Twitter ha scritto: Bello rivedervi! Grazie per tutto quello che hai fatto e dato per i colori bianconeri, Buona fortuna per la tua nuova avventura amico mio".​