Una storia curiosa quella raccontata da Claudioai suoi numerosi follower su Instagram. Attraverso le stories, l'ex centrocampista dellaha infatti spiegato di aver ripreso a mangiare dopo undurato 35 ore. E non è la prima volta che adotta questo tipo di comportamento alimentare, anzi: il Principino ha ammesso che per lui è ormai un'abitudine di oltre sei mesi non nutrirsi per 12 ore pressoché tutti i giorni, a partire dalla mezzanotte."Dopo 17 ore di digiuno completo il nostro corpo attiva l'autofagia, in pratica produce energia con le cellule vecchie per autoalimentarsi, quindi c'è un processo di autopulizia e di rinnovamento cellulare", la sua spiegazione. "Mi sento molto meglio quando lo faccio, anche se non riesco a digiunare tutti i giorni a causa di vari impegni".