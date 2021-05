Ieri sera a Roma è andata in scena una partita di calcio a 7 con un nobile scopo: quello di raccogliere fondi contro la violenza sulle donne. Un match che ha visto contrapposte due squadre di ex giocatori, molti dei quali con un passato alla Juventus. Quattro di loro erano: Claudio Marchisio, Gianluca Zambrotta, Angelo Di Livio e Andrea Barzagli. Ma non solo, ce n'erano tanti altri come vedrete!



I 4 sopracitati erano in squadra con Daniele De Rossi, Francesco Totti, Sebastian Frey, Federico Balzaretti, Vincent Candela, Lele Adani, Stefano Fiore, Francesco Totti, Simone Perrotta e Luca Toni. E proprio loro hanno vinto nettamente contro i "Bomber" capitanati da Christian Vieri: Antonio Chimenti, Javier Zanetti, Fabio Galante, Marco Materazzi, Riccardo Montolivo, Esteban Cambiasso, Giuliano Giannichedda, Luigi Di Biagio, Alessandro Matri, Nicola Ventola e Bernardo Corradi.