compie oggi 36 anni: è stato travolto dagli auguri dei tifosi e della sua ex squadra, la Juventus. Ma tra i messaggi ricevuti c'è anche quello dell'ex compagno di squadra e di reparto, Paul Pogba. Lo scambio tra i due fa sognare i supporter bianconeri.Paul Pogba ha pubblicato un video sulle storie di Instagram: ". Tanti auguri, un abbraccio grande. Mi manchi tanto, tantissimo amico mio. Ciao, Principe, ciao!".I ringraziamenti di Marchisio non si sono fatti attendere. "", ha replicato, emoji di sorrisi e cuori. Parole che hanno fatto sognare i tifosi della Juventus, che riabbraccerebbero volentieri il francese, in scadenza con il Manchester United.