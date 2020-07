Alex Manninger, ex portiere della Juve, parla ai microfoni di Radio Musica Television del record di Buffon e non solo: "Buffon? Siamo ancora in contatto e per me scriverà la storia di nuovo, visto che lo fa da più di 20 anni”.



SU CONTE - "È un vincente, un vero campione e vuole vincere fin da subito. Ha vinto ovunque anche in Inghilterra e il suo lavoro è finalizzato all’obiettivo finale. Negli allenamenti ti tira fuori il massimo, il calcio non è solo giocare con la palla. Alaba-Inter? È un giocatore completo e questa è la sua forza. Ci sono molte squadre interessate a lui e nonostante l’età ha un’esperienza unica in Europa. Sarebbe una perdita per il Bayern, penso che rimarrà, ma nel calcio può succedere sempre di tutto”.



SUL RIGORE PARATO A MATERAZZI - “In quell’anno l’Inter era troppo forte per perdere lo scudetto, ma ho ritardato di poco quella vittoria. Parare quel rigore e quindi creare qualche difficoltà è stata una bella sensazione”.