Rimasto svincolato dopo l'esperienza in Qatar, l'ex juventino Mario Mandzukic non vuole sbagliare la prossima destinazione. Come riporta la stampa inglese, l'attaccante croato ha già respinto una proposta dell'Aston Villa ed è in attesa di nuove chiamate che possano convincerlo a ripartire. Anche i riflettori della Serie A sono accesi su Mandzukic, nelle settimane scorse accostato a Milan, Bologna e Fiorentina. Quello che filtra in chiave Italia però è che Mario non ha intenzione di tornare nel nostro campionato, per non affrontare da avversario la Juve alla quale è rimasto molto legato.