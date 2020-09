Mario Mandzukic sta per tornare in campo e si allena a pieno ritmo prima di trovare una nuova squadra che lo accolga dopo l'Al Duhail con cui ha firmato lo scorso dicembre. Silurato da Sarri e dalla Juve, Roma e Inter sono date sulle tracce dell'ex attaccante della Juventus che sui suoi canali social ha postato una foto del suo allenamento di oggi: "Practice, train, work out, exercise, prepare - ha scritto - Again and again". Tradotto: "Pratica, allenamento, esercizio. Ancora e ancora". Mario sta per tornare. Sarà un avversario della Juve in Serie A?