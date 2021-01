Potrebbe essere la Turchia la nuova destinazione di Mario Mandzukic. l'ex attaccante della Juventus è rimasto svincolato dopo l'esperienza - negativa - in Qatar e secondo quanto riporta Todofichajes.com è entrato nel mirino del Besiktas. Il club turco si è fatto avanti, proponendo al croato un contratto fino a giugno con un ingaggio di 1,5 milioni di euro. Trattativa in corso e parti ancora distanti, il Besiktas ci prova ma non filtra ottimismo sulla chiusura dell'operazione.