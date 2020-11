Mario Mandzukic può tornare in Spagna. Come riporta Deportes Cope Vigo, l'attaccante croato potrebbe finire al Celta Vigo, perché sarebbe finito nel mirino del club: ormai svincolato ormai da mesi e senza squadra, ha rifiutato diverse proposte, ma potrebbe unirsi immediatamente al Celta in caso di accordo con la società. Il club, che ha raccimolato appena 7 punti in nove partite, vorrebbe proprio lui per ripartire. Lì dove si è già visto, in Liga, con la maglia dell'Atletico Madrid, prima di approdare alla Juventus.