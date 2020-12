1









Potrebbe ripartire di nuovo dall'Italia la carriera di Mario Mandzukic. La Juve potrebbe ritrovarselo da avversario in Serie A, se il Milan dovesse decidere di fare un tentativo per il croato come vice Ibra. SportMediaset ha spiegato che è una delle possibili idee low cost dei rossoneri all'interno di una lista di obiettivi per rinforzare l'attacco nella seconda parte di stagione. Dopo l'esperienza in Qatar all'Al-Duhail insieme all'altro ex bianconero Benatia, Mandzukic è rimasto svincolato ed è libero di accordarsi con un altro club anche prima dell'apertura del mercato.