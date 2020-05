Mario Mandzukic potrebbe lasciare l’Al-Duhail dopo pochi mesi. Secondo quanto riferito dal portale turco Fotomac, infatti, l’ex attaccante della Juve è seguito da vicino dal Galatasaray, che lo avrebbe messo nel mirino per il prossimo mercato estivo. L’allenatore del club turco, Fatih Terim, ex Milan, starebbe pensando proprio al croato ex bianconero per la sostituzione di Radamel Falcao. Da parte sua, Mandzukic gradirebbe assolutamente un ritorno nel calcio europeo. Possibili sviluppi attesi nelle prossime settimane, Mario Mandzukic potrebbe ben presto fare ritorno in modo inaspettato in Europa.