Continuano le voci che vedrebbero l'ex attaccante bianconero Mario Mandzukic, attualmente svincolato, prossimo a un ritorno in Europa dopo la parentesi qatariota nell'Al-Duhail. In queste settimane si è parlato persino di un approdo in Italia, nella Fiorentina. Ora però l'accostamento è con un club russo: secondo Championat il 34enne croato è finito nel mirino della Lokomotiv Mosca, che ha appena venduto Aleksej Miranchuk all'Atalanta. Tuttavia Mandzukic non sarebbe la prima scelta della Lokomotiv, che insegue Tiquinho Soares del Porto. Il campionato russo è già iniziato ed è in svolgimento la settima giornata.