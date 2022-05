Una giornata speciale, quella di oggi, per Mario. L'ex, infatti, spegne 36 candeline, un compleanno che il club bianconero non si è dimenticato di celebrare dedicando all'ex attaccante un post di auguri sui social. Alla Vecchia Signora dal 2015 al 2019, il croato è sempre rimasto nel cuore dei tifosi, che lo hanno sempre esaltato come un grande guerriero, un giocatore fondamentale. Ecco il messaggio su Twitter: