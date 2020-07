Il Napoli sta delineando il parco attaccanti per l’anno prossimo. Al centro del progetto ci saranno Mertens, Petagna e il nuovo acquisto Osimhen (prossimo alla firma). In uscita c’è Milik, in orbita Juventus, e anche Llorente, relegata in panchina da quando Gattuso guida i partenopei. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero almeno tre squadre sull’ex centravanti bianconero: Parma, Genoa e Lille. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2021, motivo per il quale il Napoli conta di incassare qualche milione.